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FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12'si muvazzaf 16 askerden 15'i gözaltına alındı
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12'si muvazzaf 16 askerden 15'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 ildeki şüphelilerden 12'sinin muvazzaf subay olduğu, 3'ünün emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı kaydedildi.
Albay ve yarbay rütbesindeki şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, birinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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