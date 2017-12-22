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OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi

OHAL Komisyonu, mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde kararlar aldı
22 Aralık 2017 10:58
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OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi.

AA'nın haberine göre, komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı.

KARARA BAĞLANAN DOSYALAR ARASINDA İADELER DE VAR

Habertürk TV, komisyonda incelenen ve karara bağlanan dosya sayısıyla ilgili bir haber yaptı. Ancak memurlar.net olarak OHAL komisyonundan aldığımız bilgilere göre ifade edilen sayılar doğru değildir. Kararlarda, ihraç talebinin reddine yönelik kararlar olduğu gibi mesleğe iade yönünde kararlar da bulunuyor.

Diğer taraftan hakkında iade kararı verilenler isimleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. İade talebi reddedilenlerin ise dava açma hakkı süresi başladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulmuş ve 22 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

100 BİNİN ÜZERİNE BAŞVURU

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na, bugüne kadar 103 bin 276 başvuru yapılmıştı. Bu başvuruların 735'i tüzel kişilere ait...

AİHM 25 BİN BAŞVURUYU REDDETMİŞTİ

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında gerçekleştirilen idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı. AİHM, 25 bin başvuruyu, komisyonu adres göstererek reddetmişti.
Anadolu Ajansı
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