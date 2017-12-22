|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Arkadaşları gözaltına alınan yüzbaşı itirafçı oldu
Donanma Komutanlığında görevli deniz yüzbaşı, arkadaşlarının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine Kocaeli Adliyesine giderek itirafçı oldu
- Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde görevli bir deniz yüzbaşı, arkadaşlarının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine Kocaeli Adliyesine müracaat ederek itirafçı oldu.
Alınan bilgiye göre, hakkında gözaltı kararı bulunmayan deniz yüzbaşı İ.A, arkadaşlarının FETÖ/PDY soruşması kapsamında gözaltına alınması üzerine Kocaeli Adliyesine gitti.
İ.A, örgütle ilgili bildikleri konusunda savcılığa ifade vererek itirafçı oldu.
Deniz yüzbaşı, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu haber 22,470 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI