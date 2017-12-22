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Siirt'te 330 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
Siirt'te 15 Temmuz'da valiliği abluka altına almaya çalıştıkları ileri sürülen 96'sı tutuklu 330 eski askerin yargılanmasına devam edildi
Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde valiliği abluka altına almaya çalıştıkları ileri sürülen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 96'sı tutuklu 330 eski askerin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Keleş, ek iddianame üzerine savunma yaptı. Keleş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Siirt Valiliği meydanında halkın içinde olduğunu iddia ederek, bunlara yönelik çeşitli fotoğraf ve video dökümünü mahkemeye sunup, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadelerinin ardından duruşmaya ara verdi.
Mehmet Niyazi Deniz
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