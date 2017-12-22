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Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor- Haritalı

Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği,Pazar sabahına kadar devam etmesi ve yerde kar örtüsü oluşturacağı bekleniyor
22 Aralık 2017 14:39
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Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor- Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın Trakya dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde önce karla karışık yağmur ardından kar yağışına dönmesi bekleniyor.Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Giresun, Tunceli, Bingöl ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Yozgat ile Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun Kar Yağışları nedeniyle İstanbul-Ankara arasında Bolu civarında, Antalya-Konya arasında Toroslar Mevkiinde ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın;yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (30-80 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

24.12.2017 Pazar günü, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında ülke genelinde görülecek yağışların;kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyindekarla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin önümüzdeki hafta başı Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk edeceği bekleniyor. Ancak soğuk hava ve gece ayazlarının yurdumuzun iç kesimlerinde hafta ortasına kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk yarısında yurdumuzun iç kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği diğer yerlerde ise normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği,Pazar sabahına kadar devam etmesi ve yerde kar örtüsü oluşturacağı bekleniyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte haftanın ilk yarısında gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞI YAĞMUR GÖRÜLECEK

İstanbul'da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu olacağı, Cumartesi akşam ve gece kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ve yağışın Pazar sabahı kesileceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise bugün ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yağmur
İhlas Haber Ajansı
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