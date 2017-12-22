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Hatay'da, 4 eski infaz koruma memuruna hapis
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski infaz koruma memuru 5 sanıktan 4'ü, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, birinin ise beraatine karar verildi
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski infaz koruma memuru 5 sanıktan 4'üne 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi, biri ise beraat etti.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen sanıklar Mustafa Dağdelen, Mustafa Öz, Turgay Cerit ve Ünal Karacan, tutuklu bulundukları cezaeviden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık H.A. ise duruşmaya gelmedi.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Tutuksuz sanık H.A'nın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine karar verildi.
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