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5 Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlı arasında Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özdemir ile Şırnak, Kastamonu, Antalya ve Ağrı il jandarma komutan yardımcıları da bulunuyor
22 Aralık 2017 16:27
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5 Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi arasında, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir ile Şırnak, Kastamonu, Antalya ve Ağrı il jandarma komutan yardımcıları da yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması sürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat Karabulut, Kastamonu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fevzi Başköy, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığında görevli Albay Ali Küçükçapraz, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Emin Hülakü, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Evrak Şube Müdürü Yarbay Metin Duran, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Yarbay Suphi Dağ, Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Şahin Bodur, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yarbay Şükrü Yorulmaz, emekli yarbaylar Yaşar Gönen, Yaşar Kalkan ve Fazıl Zeybek, geçmişte GATA'da görevliyken kuruluşun devriyle Sağlık Bakanlığına geçen Yarbay Zafer Kılbaş ve kıdemli albaylar Gürkan Mert ve İsmail Safaz ile daha önce açığa alınan Albay Polat Mavuş.
Anadolu Ajansı
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