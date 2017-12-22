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Hatay'da 8 eski adliye personeline FETÖ'den hapis

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski adliye çalışanı 8 sanıktan biri 7 yıl 6 ay, diğerleri de 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı
22 Aralık 2017 17:40
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Hatay'da 8 eski adliye personeline FETÖ'den hapis

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski adliye çalışanı 8 sanıktan birine 7 yıl 6 ay, diğerlerine de 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen sanıklardan Hamdullah Ernekal, Kadir Uçar, Mehmet Akif Şanal, Rifat Kaynak, Serhat Şahin, Fatih Turna ve Halis Avşar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Münire Korkmaz ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kaynak'ı 7 yıl 9 ay, diğerlerini de 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.
Anadolu Ajansı
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