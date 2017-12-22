Kocaeli'de emniyet eski müdürüne hapis

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan tutuklu eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Uğur Eldemir, yakınları ve avukatı katıldı.

Savunma yapan Eldemir, suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Avukat Hakan Lamper ise müvekkili hakkındaki ByLock ile ilgili delillerin kanuna ve hukuka aykırı olarak elde edildiğini öne sürerek, "Biz başından beri soruşturma ve kovuşturmanın hukuka uygun olmasını istedik. Müvekkilim 17 aydır tutukludur. Kaçma ve delilleri karartma şüpheli yoktur. Beratını ya da mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartı ile tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eldemir'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Gültekin Remzi Yüksel, sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullanırken, diğer 2 üye ise tutukluğunun devamını istedi. Yüksel, karara muhalefet şerhi koydu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.