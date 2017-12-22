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Çoğu stajyer askeri hakim ve savcı olan 52 sanığa tahliye

Örgütün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla 136 kişinin yargılandığı davada, tutuklu 105 sanıktan 52'sinin tahliyesine karar verildi
22 Aralık 2017 19:38
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Çoğu stajyer askeri hakim ve savcı olan 52 sanığa tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik beyanlarını dile getirdiği duruşmada, tutuksuz sanıkların da taleplerinin ardından cumhuriyet savcısından ara karar için mütalaası soruldu.

Darbe girişiminde bulunan kişilerce atama listesi hazırlandığını, sanıkların bu listede yer aldığını belirten savcı, bunun, "maddi, açık ve tartışmaya yer olmayan bir delil" olduğunu ifade etti.

Bir kısım sanığın, askeri hakimliğe geçiş sınavında usulsüzlükle göreve başladığı şüphesini hatırlatan savcı, "Tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve maiyeti göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin devamına" karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan 105 sanıktan, çoğunluğu stajyer askeri hakim ve savcı olmak üzere, 52'sinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Davanın görülmesine 13-14 Mart 2018'de devam edilecek.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbecilerin hazırladığı gizli mesaj formlarına ekli askeri yargı mensuplarına ilişkin sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi" ve listenin sonundaki "Not 1"de adı geçen personelin bir kısmına, darbenin gerçekleşmesi halinde yeni görev verileceği, bir kısmının ise görevlerine devam edeceği belirtiliyor.

Askeri yargıdaki FETÖ yapılanmasında oldukları belirtilen sanıkların, darbe girişiminde bulunan askeri kanat ile arasında fikir ve eylem birliği olduğu kaydedilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı "müşteki" olarak yer alıyor.

FETÖ'nün, 2009-2014 yılları arasındaki askeri yargı hakim alımları ve mesleğe kabul sınavı sorularını önceden elde edip kullandıklarına dair yeterli delil oluştuğu ifade edilen iddianamede, sınav sorularını FETÖ mensuplarına verdiği tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Hüseyin Gökhan Aydoğdu da sanıklar arasında bulunuyor.

İddianamede, sanıkların 135'inin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.

Sanık Aydoğdu hakkında iddianamede "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlaması yer almazken, diğer atılı suçlamalardan 45 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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