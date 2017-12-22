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FETÖ davasında eski yarbay ve eski astsubaya tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi
22 Aralık 2017 20:09
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FETÖ davasında eski yarbay ve eski astsubaya tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan eski albay Mustafa Çin, olay günü akşam saatlerinde okul komutanı Ünsal Coşkun'un odasına izin talebini iletmek için gittiğini, Coşkun'un talebi kabul etmesinin ardından karargahtan çıkmaya hazırlandığını anlattı.

Çin, otoparktaki aracına binmek üzere olduğu esnada karanlıkta yüzünü seçemediği ve rütbesini bilmediği bir kişinin kendisine, "Helikopterlere terör saldırısı olabilir. Mümkün olan en kısa sürede helikopterleri Akıncı Üssü'ne götürün." şeklinde emir verdiğini iddia etti.

Ardından koşarak uçuş hattına gittiğini ifade eden Çin, "Rastlantısal olarak Uğur Kaplan'ın kullandığı helikoptere bindim. 22.00- 22.30 sıralarında Hava Kuvvetlerine baglı Akıncı ussunde terminal binası denilen bir binanın onundeki bosluga inis yaptık." diye konuştu.

Akıncı Üssü'ne daha önce gitmediğinden kaybolacağını düşünerek helikopterin indiği alanda beklediğini ileri süren Çin, sözlerini şöyle sürdü:

"Helikopterin indiği yer karanlıktı. Terminal binasının yanında kamelya gibi bir yer vardı. Tek basıma oraya gectim. Ortalıkta garip seyler oluyordu. Yakında bulunan asker gazinosunda bir televizyon oldugunu ogrenince o tarafa dogru gittim. Televizyondan askeri bir darbe girisimi oldugunu ogrendim. Oradan ayrılmaya karar verdim. Ussun dısarısına cıkmayı dusunuyordum. Fakat karanlık ve ne tarafa gidecegimi bilmedigim icin gun agarıncaya kadar beklemeye karar verdim. Ussun icerisinde agaclık bir alanda sabaha kadar tek basıma bekledim."

Çin, sabah saatlerinde oradaki askerlerden esofman ve tisort bulduğunu, uçuş tulumunu cıkarıp kuzey kısmındaki tel orgulerden atlayarak dısarı çıktığını iddia etti.

FETÖ üyesi olduğuna dair iddiaları kabul etmeyen Çin, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yarbay Nuri Tuncel ve eski astsubay Özgür Tosun'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşmaya 25 Aralık Pazartesi sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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