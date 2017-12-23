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Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
Ölen Metin'in kardeşi Alpaslan Metin: - "Ağabeyim eğitim aşkı olan sosyal biriydi. Her zaman çevresine doğru bilgiyi öğretmeye çalışan, doğru yoldan şaşmayan bir insandı"
Uşak'ta anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden gençle ailesinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.
Uşak Bilim Sanat Merkezi'nde öğretmen olan baba Murat (52) ve emekli öğretmen anne Nadire (49) ve 18 yaşındaki oğulları Fatih Alim Metin'in (18) cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Cenazeleri teslim almak için gelen Murat Metin'in kardeşi Alpaslan Metin (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi, yengesi ve yeğeninin öldüğü haberini dün akşam saatlerinde aldığını söyledi.
İlk önce ağabeyinin vefat ettiğini duyduklarını, hastaneye gittiklerinde gerçeği öğrendiklerini anlatan Metin, çok üzgün olduklarını dile getirdi.
Yeğeninin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ancak neden bu duruma geldiğini anlamadıklarını belirten Metin, "Benim yeğenim uyuşturucu kullanmazdı, hiçbir kötü alışkanlığı yoktu." dedi.
Ağabeyinin Uşak'ta sevilen bir şahsiyet olduğunu, çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlatan Metin, "Ağabeyim eğitim aşkı olan sosyal biriydi. Her zaman çevresine doğru bilgiyi öğretmeye çalışan, doğru yoldan şaşmayan bir insandı." ifadelerini kullandı.
Metin, yeğeni Fatih Alim'i ağabeyi ve yengesiyle aynı mezarlığa gömmek istemediğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, cenazelerin Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyüne defnedileceği öğrenildi.
- Olay
Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları, okula gelmemesi üzerine öğretmen Murat Metin'i (52) aramış, ulaşamayınca polis ekiplerine haber vermişti.
Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini bulmuştu. Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlemişti.
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