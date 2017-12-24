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PTT'ye alınacak personeli için düzenleme yapıldı

696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle, PTT'ye personel alımında, kamuya personel alımına dair mevzuatın, uygulanmamasına karar verildi
24 Aralık 2017 11:44
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PTT'ye alınacak personeli için düzenleme yapıldı

696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle, PTT'ye personel alımında, kamuya personel alımına dair mevzuatın, uygulanmamasına karar verildi

696 sayılı KHK ile PTT'ye personel alımında önemli bir düzenleme yapıldı.

Bilindiği üzere, PTT, KPSS'ye giren personel almaktaydı.

Ancak Danıştay KPSS puanı sonrasında sadece mülakatla personel alınmasını iptal etmişti. Bu karar sonrasında hem sınavı kazanarak atanacak olanlar hem de başvuru başlamış olan bir ilan iptal edilmişti.

696 sayılı KHK ile yaşanan sorunla ilgili olarak bir düzenleme yapılmıştır. 696 sayılı KHK'nın 117. maddesiyle, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 21 inci maddesine eklenen fıkra şu şekildedir:

"(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz."

Bu hükme göre, PTT'ye personel alımında, kamuya personel alımına dair mevzuat hükümleri uygulanmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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