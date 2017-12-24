Bir Vali ve iki kaymakam ihraç edildi

695 sayılı KHK ile Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü ve Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi eski Kaymakamı Kadir Güntepe ihraç edildi

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan ve HDP'li milletvekilleri Ferhat Encü ve Faysal Sarıyıldız ile sosyal medyada yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Kadir Güntepe de yer aldı.

Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra FETÖ/PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

Diğer taraftan 15 Temmuz sonrasında, bir kısım personelin ihracında imzası olan Çanakkale Ayvacık eski kaymakamı Salih Gelgeç de ihraç edilenler arasında yer aldı. Gelgeç, 2016 yılından bu yana açıktaydı

Burdur Valiliği'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Hasan Kürklü, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KHK ile kamudan ihraç edildi.

Emniyet ve Jandarma'dan ihraç edilenlerin isim isim listesi

İşte KHK ile Diyanet'ten ihraç edilenlerin isim isim listesi

Adalet Bakanlığı'ndan ihraç edilenlerin isim isim listesi