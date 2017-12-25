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FETÖ'nün öğretmen yapılanması davasında 3 tahliye

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kapatılan örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan 13'ü tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü
25 Aralık 2017 16:49
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FETÖ'nün öğretmen yapılanması davasında 3 tahliye

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik davada 13'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşma öncesi salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti, sanıkların yakınları polis kontrolünün ardından salona alındı.

Örgütün kapatılan okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan, önceki duruşmada ByLock kullandığını itiraf eden tutuklu sanık Müşerref Pala, ByLock içeriklerinin de kendisine ait olduğunu söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra başörtüsü nedeniyle iş bulamadığını, 2014 yılında İzmir'de örgüt yurdundaki danışma biriminde çalışmaya başladığını belirten Pala, sohbetlere katılmadığını ve sohbet vermediğini öne sürdü.

- "Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler"

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in, "ByLock içeriklerinde 2 maaşını himmet verdiğin yönünde yazışmalar var. Bu yazışmalara ne diyeceksin?" sorusu üzerine Pala, "İzmir'de yurtta yaklaşık olarak 4-5 ay çalıştım. İlk 3 aylık maaşımı vermediler. Ben de işi bırakmak istedim. Daha sonraki süreçte de maaşlarımı himmet olarak bırakmamı istediler. 'Ölümü gösterip sıtmaya razı edilmek' sözündeki gibi yurtta da fakir öğrencilerin olduğunu bildiğimden dolayı 2 maaşımı bırakıp, bir maaş almayı kabul ettim." yanıtını verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık Salih Süngü de çalıştığı kurumun terör örgütüne bağlı olduğunu bilmediğini ileri sürerek, "Bilseydim asla çalışmazdım. Şu anda ailem maddi açıdan çok zor durumda. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan sanık Cemal Çakıroğlu da ByLock içeriklerini henüz inceleyemediği gerekçesiyle savunma için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık İbrahim Ethem Demir ile tutukluluk süreleri göz önüne alınan Müşerref Pala ile Abidin Çağlayan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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