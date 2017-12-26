İhraç eden de ihraç edildi

15 Temmuz'dan sonra FETÖ soruşturmalarını yürüten bazı yargı mensupları ve idarecilerin de örgüt üyesi oldukları iddiasıyla açığa alınmalarına benzer bir olay da Çanakkale'de yaşandı. Üyesi olduğu sendika FETÖ bağlantılı Aktif Eğitim-Sen ile karıştırılan ve ihraç edilen laboratuvar teknisyeni Turgay Karakoç'u görevden uzaklaştıran eski Ayvacık Kaymakamı Salih Gelgeç, KHK ile ihraç edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra ihraçlarla ilgili çalışma yürüten Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu'na (OHAL) dikkat çeken dosyalar da iletiliyor. Bu dosyalardan biri de Çanakkale'de Ayvacık Devlet Hastanesi'nde görevliyken ihraç edilen laboratuvar teknisyeni Mehmet Turgay Karakoç hakkında oldu. 15 Temmuz'dan kısa süre sonra Karakoç için yazılan görevden uzaklaştırma yazısında, "Bir dönem örgüte yakınlığı ile bilinen Aktif Sağlık-Sen Çanakkale il başkanlığı yaptığı bilinmektedir" denildi. Ancak Aktif Sağlık-Sen'in örgütün sendikası Aktif Eğitim-Sen ile karıştırıldığı ortaya çıktı. Aktif Sağlık-Sen'in de isim benzerliğindeki tartışmadan sonra Kamu Sağlık-Sen olarak ismini değiştirdiği ve halen çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Karakoç'un görevden uzaklaştırma yazısında ayrıca milli irade, hükümet ve devlet aleyhinde söylemleri olduğu ve kalkışma gecesi de sosyal medya hesaplarının kapattığı iddiası yer aldı. Karakoç ise iddiaların ardından örgütle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek ederek suç duyursunda bulundu. Ardından da CİMER'e, BİMER'e, Çanakkale Valiliği'ne ve son olarak OHAL Komisyonu'na başvurdu. Göreve iadesini beklediğini söyleyen Karakoç'un açığa alınması ile ilgili Çanakkale Valiliği de inceleme başlatmıştı. Tartışılan ihraçla ilgili önceki gün de farklı bir gelişme yaşandı. Karakoç'un uzaklaştırma kararında imzası olan Ayvacık eski Kaymakamı Salih Gelgeç'in Pazar günü yayınlanan 695 nolu son KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. Gelgeç'in bir süre önce açığa alındığı ve son olarak hukuk müşaviri olarak Gaziantep Valiliği'nde görev yaptığı öğrenildi.

KENAN BUTAKIN