|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yunanistan'a kaçmaya çalışan Dışişleri eski çalışanı tutuklandı
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı tutuklandı
- Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalanan ve meslekten ihraç edildiği belirlenen FETÖ şüphelisi F.N.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen F.N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ü.S ile Y.D de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
- Olay
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Aralık'ta takibe aldıkları otomobili, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede durdurmuş, aramada FETÖ şüphelisi Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edildiği tespit edilen F.N.Y ile göçmen kaçakçılığından sabıkası olan Ü.S ve Y.D.'yi gözaltına almıştı.
Bu haber 856 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI