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Antalya'da 'mahrem yapı' soruşturmasında 23 şüpheli daha adliyede
FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 23'ü daha adliyeye sevk edildi
- Antalya Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantıları oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, haklarında yakalama kararı olan askerler ile askeri okullar ve polis akademisinden ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 kişi, 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanmış, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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