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Mersin'de iki askere 'kumpas' iddiası: 6 gözaltı
Kentteki iki askere, FETÖ/PDY ilişkisi ile ahlaksız tutum ve davranış gerekçesiyle kumpas kurarak ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı ileri sürülen biri astsubay 6 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de iki askere, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ilişkisi ile ahlaksız tutum ve davranış gerekçelerini öne sürerek kumpas kurup ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı ileri sürülen biri astsubay 6 şüpheli yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpaslarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurma amacıyla "hayat kadını" ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, askerlerin meslekten ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı belirlendi.
Şüphelilerin iki asker hakkında FETÖ/PDY suçlamasında da bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili kimliği belirlenen 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen biri astsubay 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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