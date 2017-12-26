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Eski Albay Taşkın'nın FETÖ davasına devam edildi

Meslekten ihraç edilen İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü
26 Aralık 2017 15:22
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Eski Albay Taşkın'nın FETÖ davasına devam edildi

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada eski İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Taşkın'ın yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Konya'nın Akşehir ilçesindeki cezaevinde bulunan Taşkın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve ByLock kullanmak ile suçlanan Taşkın, önceki savunmalarını yinelediğini söyledi.

Örgütten kopmak istediğini ancak tehdit edildiğini öne süren Taşkın, şunları kaydetti:

"Daha önce örgütten kopmak istediğimi ancak bir türlü kopamadığımı anlatmıştım. Kopmak isteyenlerin her türlü iftiraya maruz kalacağını biliyordum. Bana aba altından sopa gösterdiler. Vatana ihanet ettiklerini bilmiyordum, bilgim yoktu. 15 Temmuz'da maskeleri düştü. Ben de o gece sıkıyönetim emirlerini dikkate almadım. Darbeye teşebbüs etmedim. Bana ByLock'u Van'da yüklemişler. Kod adımı da 'Namık 65' koymuşlar. Bu insanlarla görüştüğüm için çok pişmanım."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Ocak 2018'e erteledi.

Taşkın, önceki savunmalarında, "Bu yapıdan bazen içki içmemiz konusunda telkin geliyordu. Biz de ara ara içki içiyorduk. Bu yapının üyeleriyle görev yaptığım illerdeki evlerde ve çay ocaklarında görüşüyorduk. Bize bu görüşmelerde Fetullah Gülen'e ait CD'ler geliyordu. Biz de bunları alıyor, izliyorduk." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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