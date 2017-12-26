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Eskişehir'de, 23 eski öğretmenin FETÖ davasına devam edildi
Haklarında dava açılan eski 23 öğretmenden birinin tutuklu yargılanmasına karar verildi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski 23 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan görevlerinden ihraç edilen 23 öğretmen ile avukatları hazır bulundu.
Tutuksuz yargılanan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklardan E.S'nin "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.
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