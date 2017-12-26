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Kastamonu'da eski öğretmene 15 yıl hapis

Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen eski öğretmen, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
26 Aralık 2017 16:55
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Kastamonu'da eski öğretmene 15 yıl hapis

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 15 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Hüdaverdi Cankara, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Harun Raşit E. ise mahkemede hazır bulundu.

Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale ve İnebolu adliyelerindeki memurlardan sorumlu olduğu iddia edilen Cankara, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Suçsuz olmasına rağmen 16 aydır tutuklu bulunduğunu öne süren Cankara, "Bir insan hakkında nesnel olmayan verilerle karar vermek mümkün olmasa gerek. Evimi, arabamı satıp Bank Asya'ya yatırmam, birilerini Bank Asya'ya yönlendirmem gibi bir durum söz konusu değildir. Çelişkili iftiralardan dolayı mağdurum. Söz konusu eylemleri gerçekleştirmediğim resmi belgelerle ortadadır. Beraat veya tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Cankara'nın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, Harun Raşit E'nin ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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