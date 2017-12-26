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9 eski kamu personelinin yargılandığı dava ertelendi
Ceza infaz kurumlarında görev yapan memurlar ve bir SGK memurunun da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, Edirne'deki ceza infaz kurumlarında görevli memurlar ile bir SGK memurunun da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ertan Gökmen, Polat Pala ve Fatih Emre, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmada yer aldı.
İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Emre, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andığını ve hain darbe girişimini lanetlediğini belirterek, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağında çelişkiler olduğunu söyledi.
Bazı uygulamaların indirilmesi sonucu "IP" yönlendirmesi ile "ByLock" kullanmayan kişilerin kullanıcı gibi gözüktüğünü savunan Emre, "Gelen bilirkişi raporunda yeniden inceleme yapılmasını talep ediyorum. Sinyal kayıtlarını istiyorum." dedi.
Sanık Ertan Gökmen ise bilirkişi raporunda aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Daha fazla hak kaybına uğramamak için mahkemenizden tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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