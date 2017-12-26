1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toplantı sırasında telefonları dışarıda bırakıyorlarmış

Örgütün ildeki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 30'u tutuklu, 2'si firari 73 sanığın yargılanmasına devam edildi
26 Aralık 2017 20:09
Yazdır
Toplantı sırasında telefonları dışarıda bırakıyorlarmış

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Tutuklu 30 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da hazır bulundu.

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Emniyetin mahrem imamı olduğu iddiası ile "Mahrem İmamlar" davası soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanıklardan Mustafa Yıldız duruşmada tanık olarak dinlendi.

FETÖ/PDY ile öğrencilik döneminde tanıştığını, KPSS'yi kazanarak Bolu'ya atandıktan sonra önceki bağlantıları nedeniyle FEM Dershanesine gittiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Orada A.E. isimli şahısla görüştüm. Kendisinin biyoloji öğretmeni olduğunu biliyorum. 'Bana polislerle sohbet yapmak ister misin?' dedi. Ben kabul edince benimle birlikte hakkında dava açılan Rıdvan Yücel ile irtibata geçmemi söyledi. Rıdvan Yücel'le görüştüğümde bana polislerle sohbet grubu oluşturmam gerektiği ifade edildi. Bu şahsın talebi ile dini bilgilerimi polislere aktaracağım düşüncesiyle mahsur görmeyerek talepleri kabul ettim."

Yıldız, sohbetlere devam ettikleri dönemde Rıdvan Yücel'in telefonuna ByLock yüklemeye çalıştığını belirterek, "Ben grubumdaki polislerle sohbetlere devam ederken, ByLock'un kurulması gerektiğini bana Rıdvan Yücel söyledi ve kurdu. Bana 'Mehmet' kod adını da doğrudan Rıdvan Yücel verdi. Birkaç hafta sonra yeniden Rıdvan Yücel ile görüştüm. 2016'da İsmail, Necmi ve Mevlüt isimli polislerle tanıştırdı. Benim grubumda bu şahısların olacağını söyledi. Bahsettiğim şahıslar dışında Osman ve Şeref isimli polisler de benim sohbet grubumdaydı. Bu sohbet toplantılarının 2015 yılı eylülden 2016 bahar aylarına kadar düzensiz şekilde devam ettiğini hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

Sohbet toplantılarının belirli bir yerde olmadığını, her hafta farklı yerde olduğunu da aktaran Yıldız, "Sohbet toplantılarını sabit bir yerde yapmazdık. Daha çok grupta bulunan polislerin evlerinde yapmaktaydık. Bu sohbetlerde Kuran okuyup, namaz kılıyorduk. Karşılıklı olarak dini paylaşımlarda bulunuluyordu. Günlük olaylardan ve siyasi gelişmelerden de konuşuyorduk. Benim grubumda olan şahıslar da Rıdvan'la irtibat halindelerdi. Ben Rıdvan'ın örgüt içindeki pozisyonunu tam olarak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kendisi hakkında "mahrem imam" olduğu gerekçesi ile dava açıldığını da hatırlatarak, "Ben mahrem imamlık kavramının ne olduğunu bilmiyorum. Rıdvan Yücel de bana mahrem imam olduğumu söylemedi. Ben bunu daha sonra basından öğrendim. Yapının gizliliğe riayet edilmesi konusunda zaten genel bir öğretisi vardı. O yüzden genel gizlilik kurallarını uyguladım. Benim faaliyetlerimle ilgili ekstra bir uyarıda bulunulmadı." diye konuştu.

- "Telefonlar kapalı ve sessiz konumda sohbetin yapıldığı oda dışında bırakılırdı"

Duruşmaya Trabzon'dan SEGBİS ile katılan tanık N.A. ise emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri yinelediğini söyledi.

FETÖ yapılanması ile 2015 sonu 2016 yılı başında irtibatı olduğunu dile getiren N.A, şöyle devam etti:

"Ben, 2009'da Bolu il merkezine komiser yardımcısı olarak atandım. Benimle birlikte Bolu'ya atanan E.T, İ. U, O.G, V. N, C.G, S.K. isimli komiser yardımcılarının da adı geçen cemaatle bağlantılı olduklarını bilmekteydim. Atamadan sonra Rıdvan Yücel bizimle irtibata geçerek bir araya gelmemizi sağladı. Bu şahıs aracılığıyla cemaat tarafından tertip edilen sohbet toplantılarına katılmaya başladık. İlerleyen zamanlarda C.G, V.N. ve S.K. ile bir araya gelmeye başladık. Yaklaşık 2 yıl Rıdvan Yücel bizimle ilgilendi."

N.A. sohbet toplantılarının bir dönem Mustafa isimli bir şahıs tarafından yapıldığını anlatarak, "Bu toplantıları hafta içinde ve haftada bir kez toplantıya katılanların evlerinde yapmaktaydık. Sohbetin nerede yapılacağı kendi aramızda kararlaştırılırdı. Telefonlar kapalı ve sessiz konumda sohbetin yapıldığı oda dışında bırakılırdı. Bu yöndeki uygulama artık gelenek haline geldiğinden bu yönde bir talimat veya uyarı gerekmemekteydi. Toplantılarda Rıdvan Yücel dini sohbet verir, Risale-i Nur'dan bölümler okur, Fethullah Gülen kitaplarını okur ve CD'lerini izletirdi." dedi.

Kendilerinden sorumlu "abi" olan Rıdvan Yücel'in 2015 yılının ortalarında diğer sohbet abisi Mustafa ile İ.U. ve M.K'nin telefonu ile kendisinin telefonuna Eagle isimli programı yüklediğini de belirten N.A, bundan sonra haberleşmenin program üzerinden yapılacağını söylediğini anlattı.

Duruşmaya diğer tanıkların da dinlenmesi için 12 Ocak'a kadar ara verildi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 77 sayfalık iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 36'sı tutuklu, 3'ü firari 73 sanığın her biri için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 1,646 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da 4 eski kamu görevlisi FETÖ'den gözaltında
26 Aralık 2017 23:30		 PKK operasyonları hız kesmeden sürüyor
26 Aralık 2017 22:47
486 sanıklı Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
26 Aralık 2017 21:05		 332 askeri personelin yargılanmasına devam edildi
26 Aralık 2017 20:19
'Tanklar halka ateş ede ede çıkacak' talimatı
26 Aralık 2017 20:15		 Antalya'daki FETÖ operasyonunda 15 tutuklama
26 Aralık 2017 19:41
16 ilde gözaltına alınan 7 muvazzaf asker tutuklandı
26 Aralık 2017 19:26		 FETÖ'nün sözde emniyet imamı'na 10 yıl hapis cezası
26 Aralık 2017 19:19
9 eski kamu personelinin yargılandığı dava ertelendi
26 Aralık 2017 19:06		 'Güvenlik nedeniyle bana 'İlker' kod adını verdiler'
26 Aralık 2017 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlıspor 1
javier pastore 1
şenol güneş 1
Entelektüel 1
Game of Thrones 1
yoğun kar yağışı 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 5
cenk tosun 1
jan vesely 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam