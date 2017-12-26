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332 askeri personelin yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi
26 Aralık 2017 20:19
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332 askeri personelin yargılanmasına devam edildi

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen ve aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Duruşmaya, eski Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevinden ve eski Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu'nun Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli eski Astsubay Osman Ören, birleştirilen dosya kapsamında yaptığı savunmada, darbe girişiminde herhangi bir suç işlemediğini iddia etti.

Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Ören, hakkında ifade veren tanık ile arasında husumet olduğu gerekçesiyle kendisinin zor durumda bırakılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Sanık Ören, tanığın çelişkili ifadeler kullandığını ve belirttiği saatler ile olayın gerçekleştiği saatlerin uyuşmadığını savundu.

İki çocuğunu gönderdiği okul idaresinin aldığı karar sonucunda okul taksitlerini örgüte ait bankaya yatırmak zorunda kaldığını iddia eden Osman Ören, beraatını istedi.

Tanık olarak ifade veren İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Deveci de olay gecesi yaşadıklarını dile getirerek, 15 Temmuz'da 1'inci Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ın televizyondaki konuşmasının ardından girişimin başarısız olduğunu anladıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

Eski Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2'nci Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.
Anadolu Ajansı
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