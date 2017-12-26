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Manisa'da 4 eski kamu görevlisi FETÖ'den gözaltında
Terör örgütüyle ilişkili oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütüyle ilişkili oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütle ilişkili oldukları ileri sürülen, aralarında KHK ile ihraç edilmiş memurların da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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