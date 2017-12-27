FETÖ sanığı eski polis memuruna beraat

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet K. ve avukatı katıldı.

FETÖ/PDY'yle bağlantısı olmadığını savunan Ahmet K., örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, çocuklarını örgütün okullarında okutmadığını söyleyerek 26 yıllık meslek hayatında suç teşkil edecek bir eyleminin olmadığını ifade etti.

Meslek hayatı boyunca, bir taltifi dahi olmadığını anlatan Ahmet K., "Evim ve aracım bulunmaktadır. Eğer FETÖ üyesi olsaydım, diğer örgüt üyeleri gibi talimata uyar, paramı kapatılan Bank Asya'ya yatırarak örgüte destek olurdum. Komiserlik sınavı ve yurt dışında misyon görevi gibi avantajlı görevlerde çalışmadım. Yapıya mensup olsaydım bu tür görevlerde veya emniyetin daha popüler birimlerinde görev yapardım. Oysa polis evinde çevre nöbeti tutan biriydim." dedi.

Tanıkların hakkında somut bir ifadede bulunmadıklarını, duyumları aktardıklarını belirten Ahmet K., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İddia makamı, sanık aleyhine beyanda bulunan tanıkların soyut ifadeler verdiğini, sanığın aleyhine başka bir delilin olmadığını gerekçe göstererek, üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan beraat etmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi.

İddia makamının mütalaasına katıldığını söyleyen sanık avukatı Özlem Suzan, tanıkların emniyette verdiği ifadelerin altını doldurmak için kendi aralarında anlaşarak kurguya dayalı beyanda bulunduklarını, müvekkiline yüklenen suçun işlendiğine ilişkin somut bir delilin elde edilemediğini savunarak müvekkilinin beraatini istedi.

Yaklaşık 14 ay tutuklu bulunduğundan mağdur olduğunu söyleyen Ahmet K., tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit görülmediği ve yardım suçunun işlendiğine ilişkin delil olmadığından sanığın beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Meslekten ihraç edilen polis memuru Ahmet K., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2016'nın ekim ayında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sanık Ahmet K. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.