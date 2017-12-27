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Iğdır'da FETÖ'den 22 kişi gözaltına alındı
Kurdukları dernekler aracılığıyla örgüte finans sağladıkları öne sürülen 22 kişi gözaltına alındı
Iğdır merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yaptığı araştırmada, FETÖ/PDY üyesi bazı kişilerin örgüte finans sağladığını belirledi.
Bu tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri, Iğdır merkezli olarak bu şehrin yanı sıra 11 kentte, örgüt mensuplarını yakalamak amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 kişi Iğdır il merkezinde, 18 kişi de diğer şehirlerde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlıların, kurdukları dernekler aracılığıyla yaptıkları projeler ve topladıkları bağışlar ile örgüte maddi kaynak sağladıkları belirtildi.
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