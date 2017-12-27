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Mersin'de 2'si polis 1'i asker 4 FETÖ gözaltısı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si polis, biri asker 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme program ByLock'u kullandığı belirlenen bir kişi ile FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığı iddia edilen ve örgütsel ilişkileri delillendirilen 2 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada ayrıca örgütün "abisi" konumunda olduğu değerlendirilen bir asker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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