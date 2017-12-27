'11 bin 480 kişi iradesi dışında Bylock'a yönlendirilmiş'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Ve ihbar sonrası BTK ve MİT ile ortak çalışma yapıldı. Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edildi. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşıldı. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam ediyor.

11 BİN 480 KİŞİ İRADESİ DIŞINDA BYLOCK'A YÖNLENDİRİLMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma ağı ByLock'a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandıkları ByLock adlı uygulamaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden bazı ihbar ve şikayetler üzerine yapılan inceleme sonuçları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. ByLockörgut içi gidi haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunun kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur. Bu önemli ispat arasında delil güvenliğinin sağlanması ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik hayati mücadelenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden şikayet ve ihbarlar değerlendirilmiş, konunun incelenmesi ve araştırılması amacıyla bir soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'na gönderilmiş, konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verilmiştir.

'MOR BEYİN' İLE BYLOCK YÜKLENMİŞ

Bu kapsamda, ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizi yapılmış, iddialar titiz biçimde araştırılmıştır. MİT ve BTK'da yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü mensuplarının geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11.480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock lPlerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETO/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında C.Başsavcılığımızca 2017/44433 sayılı dosya üzerinden başlatılan soruşturma da devam etmektedir.

YARGIYA TEKRAR DEĞERLENDİRİN ÇAĞRISI

Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıklan'na ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklan'nailetilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk yargısı ve onun önemli bir kurumu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Devlet ve millete ihanet içindeki FETÖ/PDY üyelerinin hak ettikleri cezayı almaları için bugüne kadar kararlılıkla çalışmış, aynı şekilde FETÖ/PDY ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla soruşturmalara isimleri karıştırılmış magdurlann tespit edilebilmesi için de büyük çaba sarf etmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı hassasiyetle çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."