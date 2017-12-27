FETÖ davasında eski binbaşı Balkal'a tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerin de bulunduğu 71 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddianamede, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler biriminde, "müdür" konumunda görev yaptığı belirtilen sanık Ahmet Gökhan Demir, iddianamede isnat edilen suçlarla ilgili belgelerin kendisine ulaştırılmadığını, bu nedenle savunmasını eksik yapacağını söyledi.

Üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini belirten Demir, iddianamede belirtilen suçlamaların delil niteliğinde olmadığını öne sürdü. Demir, ByLock kullanıcısı olmadığını dile getirerek, iddianamede belirtilen ID numarasının kendine ait olmadığını iddia etti.

Sanık Fuad Özdilek, iddianamede yer alan şahıslarla irtibatının bulunmadığını iddia ederek, örgütle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.

M.S.K'ın üzerine attığı hiçbir suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Özdilek, "M.S.K'ın şirketine iş başvurusunda bulundum ve kabul edildim. M.S.K ile ortak baz sinyalim yoktur. M.S.K, benim Burhan Karabacak isimli şahsın altında örgüt faaliyetleri yürüttüğümü iddia etti. Böyle bir durum olsa HTS kayıtlarında bir kez değil daha çok sinyal verirdim." diye konuştu.

- "Örgütün dersanelerinde çalıştım"

Sanık Halil İbrahim Çamur, FETÖ/PYD üyeliği iddiasını kabul etmediğini belirterek, belgeleri tam inceledikten sonra detaylı savunmasını yazılı olarak sunacağını söyledi.

ByLock kullandığına dair yöneltilen hiçbir iddiayı kabul etmediğini öne süren Çamur, teknolojiyle hiçbir ilgisinin olmadığını bu nedenle sosyal medyayı kullanabilecek yetiye sahip olmadığını iddia etti.

Çamur, İddianamede diğer sanıklarla ortak baz sinyali verdiğine ilişkin HTS kayıtlarında çelişkiler olduğunu iddia ederek, "Benim yurt dışıyla 446 kez görüşme yaptığım iddiasında bulunulmuş. Benim hattın en başından beri yurt dışına kapalıdır. Diğer sanıklarla ortak baz sinyali vermem normaldir. Polatlı'da yaşamamıza rağmen eşimin ailesi de Ankara'da yaşıyor. Sürekli Ankara merkeze gidip AVM'lerde geziyorduk. Orada ortak sinyal vermiş olabilir." diye konuştu.

Savcı Cemalettin Şimşek'in, iddianamede, sanık üzerine Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve talimat üzerine 25 Aralık 2013'ten sonra banka hesabındaki para miktarını artırıldığına ilişkin iddianın hatırlatılması üzerine Çamur, "Bank Asya'ya para yatırmadım. Kardeşim bir süre hesabımdan para transferleri yapmış olabilir. Örgütle hiçbir bağım yoktur. Sadece bu örgütün dersanelerinde çalıştım." savunmasını yaptı.

- "Gerçek yüzlerini 15 Temmuz'dan sonra gördüm"

İddianamede, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler biriminde, "öğrenci" konumunda faaliyetlerde bulunduğu belirtilen sanık eski binbaşı Erdem Balkan, ihraç edilmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Afganistan Kabil Eğitim Yardım Dayanışma Komutanlığında İrtibat Subayı görev yaptığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Çolak, tutuksuz sanık M.S.K'nın "Erdem Balkan isimli şahıs, benim FETÖ/PDY Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri yapılanması içerisinde 'öğretmen' olduğum dönemde öğrencimdir." yönündeki iddialarını hatırlatması üzerine Balkan, "İlk ifademde ben de M.S.K'yı teşhis etmiştim, tanıyorum. Bir dönem görüşmüştüm. Ancak bu insanlardan emir almadım. Üstlerim haricinde kimseden emir ve talimat almadım." şeklinde konuştu.

Örgütle bir dönem görüştüğünü belirten Balkan, "Bu örgütle eski dönemde irtibatım oldu. Lise yıllarında irtibatım başladı. Bu görüşmelerim tamamiyle iyi niyetledir. Görüşmelerim boyunca hiçbir yanlışlarını görmedim. 17- 25 Aralık 2013 tarihinden sonra bu yapıyla irtibatımı kestim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüm." ifadesini kullandı.

- "Maaşımı Bank Asya'dan alıyordum"

Sanık Mesut Afatoğlu, iddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, ByLock programını kullanmadığını ve örgüt içerisinde faaliyet göstermediğini iddia etti.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olduğunu ve okul bitene kadar lise arkadaşlarıyla birlikte kaldığını öne süren Afatoğlu, "Üniversite eğitimim süresince yurtta kalmadım. Okulum bitince Akademi Dersanesine öğretmen olarak çalışmak için başvurdum. Bana Eskişehir'deki şubede Matematik branşında ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de 2011 yılında burada işe başladım. Bu işimden babama kanser hastalığı teşhisi konulduğunu öğrenince istifa ettim. 2014 yılında memleketim Kastamonu'ya yerleştim. 2014 yılından gözaltına alındığım süreye kadar baba mesleği olan hayvancılıkla ilgilendim." diye konuştu.

Afatoğlu, iddianamede kendisine yönelik Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve 25 Aralık 2013'ten sonra para hareketliliği olduğunu yönündeki iddialara ilişkin, "Bank Asya'da hesabım var. Çalıştığım dersane o zaman bu örgüte bağlıydı. Çalıştığım süre boyunca maaşımı bu banka üzerinden aldım. Hesabımdaki hareketlilikler bundan dolayıdır. Dersaneden istifa edip Kastamonu'ya döndüğümde hesabımı kapattım." şeklinde konuştu.

İddianamede, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler biriminde, Ertuğrul kod adıyla "öğrenci" konumunda görev yaptığı belirtilen sanık eski binbaşı İbrahim Dinç, ihraç edilmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 28. Mekanize Tugayında görev yaptığı ve son olarak NATO görevi kapsamında Kosova'ya gittiği söyledi.

Kendisine suç isnadında bulunan M.S.K'yı tanımadığını ifade eden Dinç, "M.S.K benimle ilgili asılsız iddialarda bulundu ve bu nedenle haksız yere tutuklu bulunuyorum. Askeri hayatım boyunca hiçbir disiplin suçum bulunmamaktadır." dedi.

Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski binbaşı Erdem Balkan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.