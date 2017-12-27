Kars'ta 15 askere 'kaçınılmaz hata' beraati

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu 15 askeri personel beraat etti.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Astsubay Yasin Yassıdaş'ın yanı sıra tutuksuz yargılanan 14 sanık katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Yassıdaş, savunmasında 15 Temmuz'da aldıkları emir üzerine Sarıkamış Meydanı'na gittiklerini ancak halkla münakaşaya girmeden ayrıldıklarını ve örgütün herhangi bir faaliyetine katılmadığını ifade ederek, beraatını istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürüp müvekkillerinin tahliye ve beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların, olay gecesi gerçekleştirdiği eylemlerde kaçınılmaz bir hataya düştüğü kabul edildiğinden kendilerine ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine vararak, beraatlarını kararlaştırdı.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli Astsubay Yasin Yassıdaş'ın yanı sıra 2 uzman çavuş, 2 uzman onbaşı ve 10 sözleşmeli er "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Sanıkların, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı belirtilen iddianamede, "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan da ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.