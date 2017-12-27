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MİT personelinin mahrem abisi olan müfettiş tutuklandı

MİT'teki FETÖ/PDY mensuplarının "mahrem abisi" olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı
27 Aralık 2017 19:57
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MİT personelinin mahrem abisi olan müfettiş tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının "mahrem abisi" olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Başbakanlık müfettişi Abdullah Yılmaz, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanı Ali Sarıtaş, eski doktor Selim Şanlı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzman yardımcısı A.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden eski Başbakanlık müfettişi Yılmaz, eski BTK uzmanı Sarıtaş ve eski doktor Şanlı tutuklanma, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, "itirafçı" olduğu öğrenilen şüphelilerden A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan ve MİT'teki FETÖ/PDY mensuplarının "mahrem abisi" olduğu ileri sürülen Yılmaz, Sarıtaş ve Şanlı tutuklanarak, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Anadolu Ajansı
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