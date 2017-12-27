Adana'da 6 FETÖ sanığına hapis cezaları

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davada yargılanan 7 sanıktan 3'ü 9'ar yıl, 3'ü 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Ramazan Padak ve Rabiye Duymaz ile avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar Muhittin Yarbuldu ve Erhan Bozay da tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Döne Yıldız, Mustafa Erol ile B.Ç, duruşmaya katılmadı.

Sanık Yarbuldu savunmasında, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında yanlışlıklar bulunduğunu iddia ederek, programı kullanmadığını ve yüklemediğini söyledi.

Bozay ise FETÖ terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ve talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını ifade etti.

ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını savunan Bozay, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yarbuldu, Duymaz ve Yıldız'a 9'ar yıl, Padak, Bozay ve Erol'a 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanık B.Ç'nin ise beraatine hükmetti.