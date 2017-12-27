1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel Harekata bomba atıldığını görmüş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi
27 Aralık 2017 20:15
Yazdır
Özel Harekata bomba atıldığını görmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında görev yapan sanık eski kurmay yarbay Olgun Acuce, savunmasına devam etti.

İddianameden alıntılar yaparak savunmasını sürdüren Acuce, Akıncı Üssü'nün 22.52'de irtibat kuran Eskişehir'deki Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nin (BHM) talimatlarını dinlemediğini belirterek, bu sırada Yıldız radardan dönüş talimatı alan "Gören" uçağının Akıncı Üssü'nün iniş izni vermemesi üzerine beklemede kaldığını hatırlattı.

Acuce, 23.17'de Yıldız radara tekrar beklemede olacaklarının söylendiğini, 23.19'da ise radarın, kendileri ile görüşmeden kalkan tüm uçaklara herkesin duyacağı frekanstan "kalktığınız meydana dönün" çağrısı yaptığını ifade etti.

Sonrasında Yıldız radarla da temas kurmadıklarını belirten Acuce, yaşanan karışıklık dolayısıyla güvenli olarak görülen 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı ile temas kurulduğunu, harekat komutanının da Akıncı'nın talimatlarına uyulması gerektiğini söylediğini iddia etti.

- Özel Harekata bomba atıldığını görmüş

Acuce, 22.35 ile 23.20 arasında Yıldız radar ile aralıksız temas halinde olduklarını belirterek, 23.19'da yaptıkları son görüşmede radarın "Gören" uçağını serbest bıraktığını söyledi.

Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na iddianameye göre 23.18'de bomba atıldığını anlatan Acuce, "Gören"in başka frekansta olduğu için ne konuşmaları ne de atış yapıldığını duyduğunu iddia etti.

Acuce, "Gören" uçağının tahmini olarak 23.26'da Gölbaşı'nda olduğunu belirterek, "Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba atılmasını önce duydum, sonra gördüm." dedi.

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı olduğunu sandıkları bölgeye kamerayla bakmaya başladığını ve askeri tesise benzer bir tesis gördüğünü dile getiren Acuce, burada bir yangın veya patlama olduğunu değerlendirdiğini bildirdi.

Acuce, aklına ilk gelen şeyin bir sabotaj olduğunu, "Gören" uçağının da bu yüzden kaldırıldığı ve birlik etrafını havadan emniyete almak için görevlendirildiğini düşündüğünü öne sürdü. Acuce, şöyle konuştu:

"Tesisin etrafına bakmaya devam ettik. Tesisin dışında, doğusuna doğru, paralel yol üzerinde araç yoğunluğu farkettik. Uçuş ekibinden yangın ve patlamayla beraber bununla alakalı olabileceğini değerlendirdiğim araçların ne olduğunu sormasını istedim. Bizim bu sorumuzun üzerine bir cevap gelmedi, sanırım temas kurulamadı. Bir müddet daha yola baktıktan sonra o bölgenin emniyetli olduğunu değerlendirip tesisin daha tenha alanlarını kontrol etmek için kuzeydoğu noktasından başlayarak bakmaya devam ettik.

Saat 00.00 civarı bize verilen frekanstan F16'ların bomba atacağına yönelik konuşmalar duyduk. Uçak komutanı Teoman yüzbaşı, konuşmaları duyduktan sonra 'Ne oluyor, ne bombası, nereye atıyorsunuz?' diye bir şey söyledi. Kaçınma yapabilmek için atış yapılacak noktanın koordinat ve istikametini istedi. Gören uçağı, aldığı koordinata göre kaçınma yaparken ben de telsizden aldığımız koordinata kamerayı yönlendirdim. Saniyeler sonra tesisin doğu sınırına yakın iç tarafında, bahçesinde patlama oldu."

İddianamede yer verilen F16'ların telsiz konuşmalarına da değinen Acuce, "Gören" uçağı daha kalkmadan kameraları bulunan F16'ların bölgede yer aldığını ve gözlem yapabildiklerini anlattı.

Acuce, F16'larla filonun yaptığı konuşmaların "Gören" uçağının duymadığı telsiz kanalından yapıldığını da iddia ederek, bombalamalar yapılırken kimsenin "Gören" uçağından yardım istemediğini ileri sürdü.

"Gören" uçağının bölgede uçmaya devam ettiğini ancak olayın içinde olmadığını savunan Acuce, "Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın olduğu yere atılan bombayı gördükten sonra normal görünen görev anormal bir duruma dönüşmüştür." dedi.

- 12. Hava Üssü, "Akıncı'nın emirlerine uyun" talimatı vermiş

Acuce, bombanın atılmasının ardından uçak komutanının yanına gidip gördüklerinin normal olmadığına dair bir cümle kurduğunu dile getirerek, onun da güvendikleri 12. Hava Ulaştırma Üssü harekat merkezine durumu sormaya karar verdiğini söyledi. UHM'nin de Akıncı'nın talimatlarına uyulması emri verdiğini belirten Acuce, sonrasında üç koordinata daha F16'larca bomba atıldığını kendilerinin duymadığını öne sürdü.

Acuce, uçak komutanı Teoman Kalmaz'ın 01.30 civarı tekrar iniş yapmak istediğini, ancak "Aslan" kod adlı uçağın bu kez daha sert şekilde iniş yapılmayacağını söylediğini iddia etti.

Yıldız radarının bir ulaştırma uçağına 01.43'te çağrı yaptığını, 03.00'e kadar ise BHM'den aranmadıklarını öne süren Acuce, "Gören"in bu süre zarfında ulaştırma uçakları ile yapılan konuşmaları da duymadığını iddia etti.

Acuce, "Gören uçağı kendisi gibi yanlış yönlendirilen bir ulaştırma uçağı ile irtibat kuruyor ve diğer uçaklar gibi dönüşe geçiyor. Gören uçağı illegal bir emir almamış ve uygulamamıştır. Uçağın kalkışı legaldir ve izin alarak uçuş yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Diğer ulaştırma uçaklarıyla Malatya'ya indiklerini ifade eden Acuce, daha sonra gözaltına alındığını dile getirdi.

Tahliye talebinde bulunan Acuce'nin savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 959 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polislerin 'usulsüz dinleme' davası yarına ertelendi
27 Aralık 2017 22:26		 Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2017 20:41
152'si asker, 155 sanığın yargılanmasına devam edildi
27 Aralık 2017 20:36		 Adana'da 6 FETÖ sanığına hapis cezaları
27 Aralık 2017 20:11
MİT personelinin mahrem abisi olan müfettiş tutuklandı
27 Aralık 2017 19:57		 FETÖ sanığı eski istihbarat müdürü savunma yapmadı
27 Aralık 2017 19:53
Tefrik edilen dosyalarda karar çıkmaya başladı
27 Aralık 2017 19:31		 'İfadeler işkence altında alınsaydı, öttürürlerdi adamı'
27 Aralık 2017 19:28
Kars'ta 15 askere 'kaçınılmaz hata' beraati
27 Aralık 2017 19:25		 'Nizamiye'ye polis veya vatandaş gelirse ateş edin'
27 Aralık 2017 19:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
'11 bin 480 kişi iradesi dışında Bylock'a yönlendirilmiş'
'ByLock'tan tutuklu bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz'
'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a yönlendiren kişi belli oldu
MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
Ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lannister hanesi 1
tofaş 1
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 2
dick advocaat 1
anadolu efes 1
the shield 1
javier pastore 1
kışlalarda zehirlenme olaylarının artması 1
the north remembers 1
Entelektüel 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam