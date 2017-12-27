Trabzon'da tutuklu yargılanan 5 sanık tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan örgüte ait kapatılan okulun eski çalışanlarından 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, yakınları ve tanıklar katıldı.

Çorum L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adem Karakaş ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mahrem imamlar soruşturması kapsamında 18 Nisan 2017'de müracaat ederek itiraflarda bulunan "Garson" kod adlı gizli tanığın beyanları ve savcılığa teslim ettiği hafıza karttan erişilen bilgiler doğrultusunda hakkında örgütün mahrem emniyet imamlarından olduğu gerekçesiyle yeniden iddianame hazırlanan tutuklu sanık Muhammet Alkan savunma yaptı.

Alkan, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Gizli tanığın beyanında ve hafıza karttan elde edilen bilgilerde örgütün mahrem emniyet imamlarından olduğu ve "Muhsin" kod adını kullandığı hatırlatılan Alkan, FETÖ'ye ait Gülbahar Hatun Koleji'nde fizik öğretmenliği yaptığını belirterek, karttan çıkan bilgileri kabul etmedi.

Alkan, 1997 yılından itibaren örgüte ait kurumlarda çalıştığını ve 17-25 Aralık sürecinden sonra pişmanlık yaşadığını belirterek, "2016 Mayıs ayına kadar çalıştım. Oralarda çalışmak benim en büyük pişmanlığım. Keşke çalışmasaydım." ifadelerini kullandı.

Gizli tanığın beyanları ve hafıza karttan çıkan bilgilerden, "Erkan" kod ismiyle mahrem imamlardan olduğu iddia edilen tutuklu sanık Erhan Candan, ByLock programını kullanmadığını, geçmiş yıllarda kimlik bilgileri ve cep telefonunun IP numarasının birileri tarafından ele geçirildiğini ileri sürerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tanık A.K. ise beyanında, duruşma salonunda bulunan sanıklardan İsmail Hekim'i teşhis ederek, ismini bilmediğini ancak birkaç kez gördüğünü söyledi.

A.K, 2011-2012 yılları arasında örgüte ait evlerde kaldığını anlatarak, bu evde haftalık olarak sağlıkçılar ve adliye çalışanlarına yönelik sohbet toplantıları düzenlendiğini dile getirdi.

Hekim'i örgüte ait evde gördüğünü belirten A.K, toplantıya katılacak kişiler eve geldiğinde, ev ağabeyinin talimatıyla başka odalara geçtiklerini ifade etti.

A.K, beyanında, "İsmail Hekim, toplantılardan birine sohbet vermek için gelmişti. Toplantı yapılan oda ile mutfak karşı karşıyaydı. Mutfağa geçerken kapı aralığından toplantı yapılan yeri görüyordum. Bu şahsın sohbet verdiğini görmüştüm." diye konuştu.

Of ilçesinde öğrenci evlerinden sorumlu ağabey olduğu ve "Tarık" kod adını kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Cemil Çiçek ise tahliyesini istedi.

Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanının ardından mahkeme heyeti, Zarif Tercanlıoğlu, Zeynep Yılmaz, İsmail Hekim, İbrahim Gangal ve Özkan Keskin'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.