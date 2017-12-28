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Hacettepe'ye FETÖ operasyonu: 4'ü çalışan 23 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4'ü faal çalışan olan Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü faal çalışan, Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüphelinin öğretim üyesi ve personel olduğu, 4'ünün halen çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri öğrenildi.
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