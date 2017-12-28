13 eski cezaevi çalışanı hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adana'nın Kozan ilçesindeki "cezaevi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 eski cezaevi görevlisi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı itirafçıların verdiği bilgiler üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz 13 eski cezaevi görevlisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı, 11 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, sanıkların ayrı ayrı örgütle bağlantılarına ve savunmalarına yer verildi.

Meslekten ihraç edilen eski infaz koruma memuru A.M.Y, savunmasında, cezaevinde göreve başladığında kalacak yeri olmadığı için örgütün yurdunda kaldığını belirtti. A.M.Y, örgüt ile bağlantısının 2013 yılında başladığını ve bazı zamanlarda sohbet toplantılarına katıldığını kaydetti.

Eski infaz koruma memuru A.Ö. de infaz koruma memurluğu sınavına, bu meslek grubundan sorumlu olan öğretmen G.K'nin referansı ile girdiğini aktardı.

Mülakat öncesi G.K'nın kendisine, "Sen gardiyanlık için başvuru yapmışsın, mülakatı geçeceksin rahat ol. Takım elbise giyip mülakata katıl" dediğini belirten A.Ö, mülakatı başarıyla geçip infaz koruma memuru olduğunu anlattı.

Diğer sanıklardan bazıları da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp, örgütün infaz kurumu memurlarından oluşan sohbet gurubuna katıldıklarını itiraf etti.

İddianamede de eski infaz koruma memurlarının birçoğunun, bu meslek grubunun sohbet hocası olan öğretmen G.K'nın referansıyla cezaevinde işe girdiklerine dikkati çekildi.