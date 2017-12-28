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Son KHK'da istihbaratçı subaylar ihraç edildi

Yayımlanan son KHK ile TSK'dan ihraç edilen 637 askerin arasında 36 istihbaratçı yer aldı. 25 istihbaratçının ihraç edildiği Hava Kuvvetleri en çok ihracın olduğu kurum oldu. Kara Kuvvetleri'nden 8, Deniz Kuvvetleri'nden de 3 personel ihraç edildi.
28 Aralık 2017 10:23
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Son KHK'da istihbaratçı subaylar ihraç edildi

Hafta sonu yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 637, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 personel ihraç edildi. İhraçlar, FETÖ'nün yoğun olarak örgütlendiği iddialarının darbe girişimi öncesinde de gündeme geldiği Hava Kuvvetleri'nde yoğunlaştı. Hava Kuvvetleri'nden atılan personel sayısı 327 oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 50 pilot daha ihraç edildi.

EN ÇOK HAVA KUVVETLERİ'NDEN

FETÖ ile mücadelenin sürdüğü TSK'da, istihbaratçı subay ve astsubaylar arasından da çok sayıda ihraç oldu. Son kararname ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından toplam 36 istihbarat personeli ihraç edildi. Aralarında kıdemli kurmay albayların da bulunduğu 8 istihbaratçı subay Kara Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri'nden ihraç edilen istihbaratçı subay sayısı 2 olurken, bu kurumdan 1 de istihbaratçı astsubay atıldı. En çok istihbaratçı personelin atıldığı kurum Hava Kuvvetleri olurken, Hava Kuvvetleri'nde 15 istihbaratçı subay, 10 istihbaratçı astsubayın kurumla ilişiği kesildi.

Kiymet Sezer
Yeni Şafak
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