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FETÖ'ye bağlı vakfı çalışanı itirafçıdan 'futbolcu' itirafı

FETÖ'ye bağlı yurtların çatı vakfı olduğu belirlenen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanı 84 şüpheli hakkında, 'FETÖ'ye üye olmaktan' fezleke düzenlendi. Fezlekede yer alan bir itirafçı, ifadesinde, ilahiyat fakültesi sorumlusu olan 2 kişinin aralarında konuşurken "Bazı futbolculardan sorumluyuz" dediklerini duyduğunu söyledi
25 Şubat 2018 08:15
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FETÖ'ye bağlı vakfı çalışanı itirafçıdan 'futbolcu' itirafı

FETÖ/PDY'ye bağlı yurtların çatı vakfı olduğu ileri sürülen Yüksek Tahsil Vakfı'nın çalışanlarına yönelik fezleke hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 84 şüpheliyle ilgili hazılanan 77 sayfalık fezlekede, vakıfta toplanan paraların örgüte aktarıldığına yönelik tespitler yapıldı.

MİLYONLARCA TL VE DOLAR ÖRGÜTE AKTARILDI

MASAK raporuna yer verilen fezlekede, vakfa 2011-2016 yılların arasında bin 350 tüzel ve gerçek kişi tarafından toplam 51 milyon 900 bin TL bağış yapıldığı, vakıf tarafından ise örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda dernek, vakıf ve şirkete ödemeler yapıldığı anlatıldı. Bazı şirketlere, vakfa zorla bağış yaptırıldığı ileri sürülen fezlekede, 2013-2014 yılları arasında Türk Gabon Derneği'ne vakıf tarafından toplamda 1 milyon 367 bin 313 dolar para gönderildiği kaydedildi. FETÖ'yle irtibatı bulunan yurtdışındaki kuruluşlar listesinde Gabon ülkesindeki Ecole Privee International Turcu-Gabona isimli anaokulunun yer aldığı, vakıf tarafından Türk-Gabon Derneği'ne gönderilen paranın bu okul inşaatı için gönderilmiş olabileceği ifadeedildi.

ÖĞRENCİ YURDUNDA ÜLKE ALEYHİNE TOPLANTI

İstanbul Maltepe'de bulunan Özel Güneysu Erkek Öğrenci Yurdu'nda FETÖ'nün faaliyetlerini sürdürdüğü, bu yurtta cuma günleri sohbet adı altında toplantılar yapıldığı yönünde ihbara yer verilen fezlekede, toplantılarda ülke aleyhine çalışmalar gerçekleştirildiği, cemaate haksızlık yapıldığı, iftira atıldığı yönünde konuşmalar yapıldığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre fezlekede, itirafçı olan şüpheli tarih öğretmeni Barış Ü.'nün ifadesine de yer verildi. İtirafçı öğretmen, ifadesinde "2013 yılında Azeri uyruklu bir kişiyle evlenmesi nedeniyle örgüt tarafından dışlandığını, eşinin başının açık olması sebebiyle örgütün kendisine tepki gösterdiğini" anlattı.

FUTBOLCULARDAN SORUMLU İTİRAFI

Bir diğer itirafçı olan Üsküdar'da bir yurtta öğretmenlik yapan Muhammet A. ise ifadesinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sorumlusu olarak bilinen Hasan G. ve onun üstü olan Ali Ş.'nin ismini bilmediği bazı futbolculardan sorumlu olduklarını kendi aralarında konuşurlarken duyduğunu söyledi. Muhammet A. ayrıca örgüt üyelerinin aralarında sıklıkla 'Mail' isimli bir programı kullandıklarını, programın indirilmediğini ve kendiliğinden logosunun sürekli değişik programlara dönüştüğünü iddia etti.

TOPLANTI SAATLERİ BYLOCK MESAJINDA

Fezlekede ifadesi yer alan ve yurtta müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat Ç. de toplantı yerleri ve saatlerinin şifreli ByLock mesajlarıyla gönderildiğini söyledi. Fezlekede, itirafçı şüphelilerin yurtlardaki toplantılarda FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'i kul hakkı yemeyen, İslam'ı yaymaya çalışan ve anlatan birisi olarak anlattıkları kaydedildi. Şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olma" olma suçundan hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Habertürk
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