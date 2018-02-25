|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gülen'in kamelyası mutfak oldu
FETÖ elebaşı Gülen için 15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü Akıncılar'da inşa edilen kamelya mutfak oluyor. Kamelya darbe girişiminin başarılı olması durumunda Gülen'in karargahı olacaktı. Gülen'in, 25 Temmuz'da özel uçakla gelip kalacağı kamelyanın yapımı için, Tuğgeneral Hakan Evrim'in emir verdiği ortaya çıkmıştı
Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen için, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'ye geldiğinde Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan kamelya inşaatının devam ettiği ancak planda değişiklik yapılarak, mutfak olarak tasarlandığı öğrenildi.
PLANI DEĞİŞTİRİLDİ
15 Temmuz ihanetinin merkez üssü olan Akıncılar'da Gülen'in Türkiye'ye geldiğinde kullanması için inşa edilen bu karargah, sözde zafer ilanı için kullanacaktı. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yarım kalan bu yapının plan değişikliğine gidilerek mutfak yapıldığı ve kısa sürede kullanıma sunulacağı öğrenildi.
25 TEMMUZ TALİMATI
Örgüt elebaşı Gülen'in, Türkiye'ye 25 Temmuz'da ABD'den özel uçakla geleceği ve bu tarihe kadar kamelyanın yapımı için, Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in emir verdiği ortaya çıkmıştı.
Haluk Karakaya
Bu haber 4,786 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI