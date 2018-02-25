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Dink cinayetinin FETO'cü savcısına 58 yıl
Firari eski savcı Akkaş'un Dink cinayeti soruşturması kapsamında 58,5 yıla kadar hapsi istendi
FETÖ bağlantılı eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Akkaş'ın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' ve iki kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 27 yıl 6 aydan 58 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
TEHDİTLE İFADE ALMIŞ
Akkaş'ın tanıklara baskı yapıp yönlendirmesi sonucu Dink cinayetini Ergenekon soruşturmalarına bağlamaya çalıştığı, bu şekilde FETÖ'cü kamu görevlilerini korumaya ve aklamaya çalıştığı aktarıldı. Akkaş tarafından yazdırılan ifadeyi imzaladığını söyleyen tanık Hacı Ali Hamurcu, "Doğu Perinçek'in ajandasında 'Erhan Tuncel konuşacak, Doğu Bey tedbir alın.' diye bir not gördüğü şeklinde ifade vermemi istedi." dedi. Tanık Murat Ateş de Akkaş'ın "Seni psikopat koğuşuna gönderirim." tehditi üzerine yalan beyanı imzaladığını söyledi.
HÜKÜMETE KUMPAS
Akkaş, kamuoyunda 17/25 Aralık kumpas soruşturmaları olarak bilinen operasyonu yürütmüştü. İhraç edildikten sonra yurtdışına kaçtı.
HİLAL YILDIRIM
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