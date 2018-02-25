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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25 Şubat 2018 PAZAR
Resmi Gazete
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakanlıkta kura işlemlerini yürütmek üzere, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulur."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "15" ibaresi "beş" şeklinde ve (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kura sonuçları, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlık internet sayfasında duyurulur."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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