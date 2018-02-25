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Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı evlere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
25 Şubat 2018 12:53
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Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet" olarak adlandırdığı evlere yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla tutuklu ve meslekten ihraç edilen örgüt mensuplarının "gaybubet" evlerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonda örgütün sözde il imam yardımcısı İ.P, ile F.Ş, Y.Ç, S.Y, Ö.Ç, ve A.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan şahıslardan dördünün aranma kaydının olduğu, ikametlerde yapılan aramalarda 2 bin 150 lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Anadolu Ajansı
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