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FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 11 gözaltı
Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı evlere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki 8 "hücre evi"ni tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 11 şüpheli yakalandı, aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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