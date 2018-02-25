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Gaziantep'te ByLock kullanan bir kişi tutuklandı
Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve ByLock kullandığı tespit edilen D.C. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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