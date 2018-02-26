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ÖSYM, DGS sınavlarını masaya yatırıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, hazırlığı süren 2017-DGS sınavı değerlendirme raporu ile sınava yönelik iyileştirme yapılabilecek hususlar ele alındı
26 Şubat 2018 09:19
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ÖSYM, DGS sınavlarını masaya yatırıyor

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen toplantıda, hazırlığı süren 2017-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili değerlendirme raporu ve sınava yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusu ele alındı.

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı, Atılım Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporları yayımlamaya 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu ile başladıklarını belirterek, yeni oluşturulan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun sınavlara ilişkin hazırlanan raporlara büyük destek verdiğini ifade etti.

Sınav değerlendirme raporlarının ikincisine DGS ile devam edeceklerini açıklayan Özer, 2017-DGS sınavının değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, raporun ilk halini bu toplantıda ele aldıklarını belirtti.

Yapılabilecek iyileştirmelerin rapor ışığında etraflıca tartışıldığını kaydeden Özer, son şekli gelecek haftalarda verilecek raporu mart ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Toplantıya ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.

Anadolu Ajansı
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