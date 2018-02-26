Bir haftada 646 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE

(19-26 ŞUBAT 2018)

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.161 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 Terör

(PKK/KCK 259, AŞIRI SOL 28, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 646),

suçlarından vekapsamında olmak üzere toplamgözaltına alınmıştır.

* Zeytin Dalı

Harekatının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 648 propaganda yapılmış, olaylarda 120 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 şüpheli gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 31

(3 ÖLÜ, 7 SAĞ, 21 TESLİM)

19 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ - 12 TERÖRİST (9 TESLİM, 3 SAĞ)

DİYARBAKIR - 1 (SAĞ)

VAN - 2 (TESLİM - DEAŞ)

GAZİANTEP - 1 (TESLİM - DEAŞ)

ŞANLIURFA - 1 (TESLİM - DEAŞ)

HATAY - 1 (TESLİM - DEAŞ)

HATAY - 1 (SAĞ - EL NUSRA)

İSTANBUL - 4 (TESLİM - DEAŞ)

KIRŞEHİR - 1 (SAĞ - DEAŞ)

20 ŞUBAT SALI GÜNÜ - 4 TERÖRİST (1 SAĞ, 3 TESLİM)

İSTANBUL - 2 (TESLİM - DEAŞ)

KIRIKKALE - 1 (TESLİM - DEAŞ)

YALOVA - 1 (SAĞ - EL KAİDE)

21 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ - 8 TERÖRİST TESLİM

KONYA - 1 (TESLİM - DEAŞ)

GAZİANTEP - 1 (TESLİM - DEAŞ)

AKSARAY - 2 (TESLİM - DEAŞ)

ŞIRNAK - 4 (TESLİM)

22 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ - 1 TERÖRİST SAĞ

HATAY - 1 (SAĞ - TAHRİR EL ŞAM)

23 ŞUBAT CUMA GÜNÜ - 5 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 2 SAĞ)

ŞANLIURFA - 2 (SAĞ - DEAŞ)

ŞIRNAK - 3 (ÖLÜ)

24 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ - 1 TERÖRİST TESLİM

ŞANLIURFA - 1 (TESLİM - DEAŞ)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

7 ilde

(Mardin-2, Tunceli-5, Şırnak-2, Bitlis-12, Diyarbakır-2, Hakkari-1, Van-2)

kullanılamaz hale getirilmiştir

.

15'i ağır ve uzun namlulu (1 Füze/Roketatar, 1 M-16, 12 Kalaşnikov, 1 Biksi

)

1.441 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

23 El Bombası,

2.158 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

8 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.853 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 21.198.340 TL olan;

1.301 kg Esrar,

214 kg Eroin,

1,14 kg Kokain,

5 kg Afyon Sakızı,

11,23 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

17,28 kg Metamfetamin,

347.574 adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 4.424.534 TL olan;

588 bin 822 adet Kaçak Sigara,

60 bin 556 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.844 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 376 şüpheli gözaltına alınmış; 23 kg esrar, 8,4 kg eroin, 1,1 kg kokain, 5 kg afyon sakızı, 11.239 adet uyuşturucu hap, 2,9 kg sentetik kannabinoid, 1,2 kg metamfetamin, 19 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMARI;

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik, 21 Şubat 2018 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak, 1.087 ekip ve 3.815 personel ile "Narko-Metruk-2" uygulaması yapılmış; sorgulanan 15.859 şahıstan 120'si yakalanmış, 6 kg uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, 3.057 paket kaçak sigara, 13 tabanca, 2 av tüfeği ve 12 EYP ele geçirilmiştir.

24 Şubat 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak, 4.297 ekip ve 18.164 personel ile kaçak ve mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik "Duman-3" uygulamasında; 66'sı aranan toplam 192 şahıs gözaltına alınmış, 115.567 paket kaçak sigara, 1.962.312 makaron, 1.873 kg tütün, 2.757 şişe kaçak alkol, 40.000 tıbbi ilaç ve çok sayıda kaçak/yasadışı malzeme ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

384'ü denizlerde olmak üzere toplam 4.152 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.