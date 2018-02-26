|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ağrı'da darbecilere 'müebbet hapis'
Darbe girişimine ilişkin davada yargılanan 8 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe teşebbüsüne ilişkin davada yargılanan 8 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Türker Şahin, eski yüzbaşı Kaya Akarpa, eski üsteğmen Salim Arabacı ve 5 uzman çavuş ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Şahin, Akarpa ve Arabacı'yı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.
Bu haber 3,297 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI