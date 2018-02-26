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Balıkesir'de bir üsteğmene FETÖ'den gözaltı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli bir üsteğmen gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli bir üsteğmen yakalandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan 6. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli üsteğmen E.Y, ikamet adresinde gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ağrı'ya sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin huzur ve güvenliği için yapılan uygulama sırasında kimlik kontrolü yapılan S.K'nın, Aydın 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Aydın'a gönderildi.
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